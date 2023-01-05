Как «дефицит айтишников» влияет на зарплату в секторе?

Специалистов IT-сферы готовы переманивать в другие страны.

Число вакансий для IT-специалистов в Казахстане последние два года растет более чем на треть в год. Но, несмотря на достаточное количество соискателей, рынок все равно остается дефицитным. В поисках опытных «айтишников» работодатели готовы платить им значительно больше, чем получают наемные работники в других сферах, передает Finprom.kz.

Хорошая динамика в доходах IT-специалистов основана на растущей цифровизации отраслей экономики. Объем рынка услуг в области информационно-коммуникационных технологий в Казахстане (с учетом сегмента связи) за 2017–2021 годы вырос на 72%, с 1 трлн до 1,79 трлн тг. Из них непосредственно услуги по компьютерному программированию в прошлом году составили 515,1 млрд тг. Это почти в три раза больше, чем в 2017 г. (183,9 млрд тг).

Повлиял на рынок труда в сфере IT и геополитический кризис. Согласно данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, после введения западных санкций против России в Казахстан переехало несколько десятков крупных технологических компаний, среди них — Playrix, Tinkoff Bank, Nexters и другие. Общая сумма капитализации релоцированных компаний превысила 27 млрд долларов.

По данным АО «Центр развития трудовых ресурсов» (подведомственной организации Министерства труда и соцзащиты населения РК), рынок труда IT-специалистов в Казахстане насчитывает 69,5 тыс. работников. Столько специалистов зарегистрировано через Единую систему учета трудовых договоров (ЕСУТД). По расчетам аналитиков ЦТРТ, численность программистов и IT-аналитиков может быть больше примерно на 10%, так как обязательная регистрация трудовых договоров в ЕСУТД в Казахстане действует только с мая 2020 года, поэтому более ранние договоры в ней могут быть не учтены. Плюс в системе нет данных о самозанятых.

Согласно данным источника, на 69,5 тыс. IT-работников приходится 84,1 тыс. трудовых договоров. Это означает, что 21% «айтишников» официально работают минимум на две компании. В 2021 году доля специалистов, работающих минимум на двух работодателей, составляла 17,5%, а в 2020-м — всего 8%.

Анализ данных платформы hh.kz показывает, что количество вакансий IT-специалистов на этой рекрутинговой площадке в первой половине 2021 года выросло на 41% за год, достигнув 14 тыс., а по итогам января–июня текущего года рост составил еще 36%, до 19 тыс. свободных рабочих мест. Половина из них пришлась на Алматы, 24% — на Астану.

Численность соискателей в IT тоже растет. Еще в середине прошлого года свои резюме на hh.kz публиковали всего 15 тыс. айтишников, в текущем же году количество желающих получить такую работу выросло почти в 4 раза, до 59 тыс. резюме. При этом hh-индекс (соотношение активных резюме к свободным вакансиям) равен трем. Это значит, что на одно место претендуют три человека.

«Нормой на рынке труда считается показатель пять-шесть активных резюме на одно предложение работодателя. Из этого следует вывод, что даже при росте числа желающих работать в IT-сфере, рынок все равно чувствует дефицит квалифицированных специалистов», — пояснили аналитики.

Специалисты Центра развития трудовых ресурсов отмечают, что в IT-сфере небольшой профицит кадров существует только на уровне Junior-специалистов (новичков без опыта работы либо с минимальным стажем). Среди специалистов Middle (среднего уровня) и Senior (экспертов), которые имеют опыт работы в несколько лет и успешные кейсы, конкуренция низкая. Мало того, работодатели через IT-рекрутеров ведут «охоту за головами», переманивая таланты более высокой зарплатой. Эта тенденция характерна не столько для Казахстана, сколько для глобального рынка IT-кадров в целом.

Официальная статистика подтверждает: доходы «айтишников» в Казахстане растут хорошими темпами. Среднемесячная номинальная зарплата в сфере IT в третьем квартале текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2021-го увеличилась на 28,9%, с 433,4 тыс. до 558,7 тыс. тг. При этом средняя зарплата программистов и веб-разработчиков в разных сферах может сильно отличаться. Например, в госуправлении IT-сотрудник в середине этого года в среднем получал 218,7 тыс. тг, а в горнодобывающей промышленности — 842 тыс. тг. Высокой зарплатой считается сумма в 1,3 млн тг, максимальной — 2,2 млн тг.