На eGov появился новый сервис по сдаче деклараций

В текущем году эту декларацию предоставляют лица, вошедшие в систему декларирования с 2021 года.

На портале электронного правительства появился новый функционал для представления налоговой декларации в рамках всеобщего декларирования. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК. Функционал по представлению декларации о доходах и имуществе (форма 270.00) можно найти во вкладке «Таможня и налоги», «Налогообложение», передает Zakon.kz.

В КГД напомнили, что декларация о доходах и имуществе предоставляется ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода, начиная с года, следующего году представления декларации об активах и обязательствах (форма 250.00).

В текущем году эту декларацию предоставляют лица, вошедшие в систему декларирования с 2021 года, то есть на первом этапе. Срок сдачи декларации: до 15 июля — на бумажном носителе, до 15 сентября — в электронном виде.

Декларацию в электронном виде также можно сдать через Кабинет налогоплательщика в мобильном приложении e-Salyq Аzamat. Декларацию об активах и обязательствах также можно сдать на портале eGov. Ее в текущем году должны представить работники государственных учреждений и квазигоссектора, а также их супруги.