Назначен новый глава министерства индустрии и инфраструктурного развития

Ранее эту должность занимал Каирбек Ускенбаев.

Указом главы государства Карабаев Марат Каримжанович назначен министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Марат Карабаев родился 4 июля 1987 года. В 2010 году по программе Болашак окончил университет Уорвик в Великобритании по специальности «Производственно-системная инженерия». В 2015 году — Таразский государственный университет им. Мухаммеда Хайдар Дулати по специальности «Экономика», передает Sputnik.

Свой трудовой путь Марат Карабаев начал в 2011 в министерстве сельского хозяйства, министерстве индустрии и новых технологий на должностях эксперта и главного эксперта. В 2013 году работал в департаменте транзитной и транспортной логистики министерства транспорта и коммуникаций на должности руководителя управления. В 2014 году стал заместителем руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Южно-Казахстанской области. С ноября 2015 по 2017 годы — руководитель управлением предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области. С 2018 по июль 2020 года занимал должность директора департамента развития оборонно-промышленного комплекса министерства индустрии и инфраструктурного развития. С июля 2020 года по июль 2021 года был председателем комитета индустриального развития. С июля 2021 года работал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.