Более 3 тысяч студентов начали обучение по ІТ-специальностям в рамках Tech Orda

В Казахстане 49 частных ІТ-школ начали подготовку ІТ-специалистов по программе, разработанной в рамках исполнения поручения Президента РК о подготовке квалифицированных IT-специалистов.

Напомним — Глава государства поставил задачу подготовить не менее 100 тысяч IT-специалистов к 2025 году.

«20 тысяч из них по инициативе МЦРИАП РК будут обучаться по программе Tech Orda, разработанной на базе Astana Hub. В рамках этой программы министр Багдат Мусин поручил оказать поддержку отечественным частным IT-школам, которые специализируются на подготовке квалифицированных кадров. Продолжительность обучения варьируется от шести месяцев до двух лет, и первая волна ІТ-специалистов по этой программе выпустится уже к середине 2023 года», — отметил Магжан Мадиев, СЕО международного технопарка ІТ-стартапов Astana Hub.

Программа Tech Orda включает все приоритетные сектора, которыми занимается Astana Hub — веб-разработка, 3D-дизайн, создание программного и аппаратного обеспечения, создание мобильных приложений, Big Data, Blockchain и т. д. Обучение ведется на государственном, русском и английском языках.

В 2021 году пилотный поток программы Tech Orda охватил 100 студентов со всего Казахстана, получивших финансовую поддержку на сумму 600 000 тенге каждый. В сентябре 2022 года в рамках масштабирования программы Tech Orda был открыт новый прием заявок от частных IT-школ на получение ваучеров для подготовки казахстанских работников сферы IT.

На основании данных о каждой школе и курсах в 70 заявках, независимая комиссия отобрала 49 школ-участников, которые предоставляют 146 курсов по различным направлениям в сфере IT. В итоге более 3 000 ваучеров было распределено между школами.

При разработке программы особое внимание было уделено поддержке IT-образования в регионах страны. В сравнении с 2021 г. региональная репрезентативность существенно увеличилась — 17 IT-школ (35%) находится в регионах РК (Актау — 1, Актобе — 1, Атырау — 3, Караганда — 2, Кызылорда — 1, Павлодар — 3, Семей — 2, Уральск — 1, Шымкент — 2.

Школы в течение месяца провели несколько этапов отбора студентов в зависимости от специфики выбранной IT-специальности и уровня подготовки потенциальных кандидатов. На основании списков со студентами, получившими ваучеры, были подписаны договора между Astana Hub и школами-участниками программы.

В общей сложности в этом году школы получили порядка 16 000 заявок от потенциальных студентов. В итоге, 3 068 студентов начали свой образовательный путь в сфере IT. Получить возможность обучения по программе Tech Orda могут все желающие граждане РК в возрасте от 18 до 45 лет, независимо от рода деятельности и профессии.