Опубликован доклад о применении «умных» энергоэффективных технологий в ЕАЭС

Ранее его одобрила Коллегия ЕЭК.

В докладе приводится анализ нормативного закрепления понятия «умных» энергоэффективных технологий (УЭТ), виды, характеристики и сферы использования таких технологий, эффекты от внедрения, а также опыт применения и перспективные направления развития.

Как подчеркнул министр по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев во время обсуждения доклада на заседании Коллегии ЕЭК, изучение вопроса распространения «умных» энергоэффективных технологий предусмотрено Стратегией-2025. Исследование Комиссии показало, что государства ЕАЭС активно разрабатывают и реализуют программы по модернизации отраслей экономики, энергетической инфраструктуры и транспортной системы с применением УЭТ.

Так, например, в Армении и Кыргызстане запущены производства устройств «умного» дома для управления различными системами отопления и кондиционирования воздуха, которые поставляются в том числе на европейский рынок. В Беларуси реализовано пять крупных проектов автоматизации распределительных электрических сетей на основе технологий «умных» электросетей, а также открыта первая в стране цифровая подстанция класса напряжения 330 кВ «Могилев». В столице Казахстана установлена интеллектуальная система видеоконтроля «Сергек», которая осуществляет контроль и фиксацию автомобильного потока, а также протоколирование нарушений на автодорогах. В России технологии «умного» производства активно внедряются во всех сферах экономики. К примеру, в металлургической отрасли искусственный интеллект помогает при выплавке стали вводить в ее состав дополнительные элементы на основании заранее просчитанного химического состава сплава.

Как сообщается в докладе, основным положительным эффектом от использования УЭТ является экономия электроэнергии за счет интеллектуального регулирования и контроля процесса ее потребления. Кроме того, отмечены положительные эффекты в сфере экологии за счет сокращения вредных выбросов в атмосферу, в транспортной системе — за счет повышения контроля транспортных потоков и снижения нагрузки на инфраструктуру, а также в других сферах.