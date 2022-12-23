Инновационным IT-проектам в 10 регионах страны оказана поддержка

Международный технопарк IT-cтартапов Astana Hub завершил программу развития региональных IT-предпринимателей Startup Orda.

Финальным мероприятием программы был конкурс проектов Demo Day с присуждением денежного гранта с общим призовым фондом в размере 5 миллионов тенге. На протяжении двух месяцев стартап-инкубатор работал в 10 городах — Актобе, Актау, Костанай, Уральск, Павлодар, Тараз, Кызылорда, Петропавловск, Талдыкорган, Семей.

Всего для участия в Startup Orda поступило более 7 тысяч заявок по стране. За период программы обучения было организовано 285 мероприятий, в котором активно участвовало около 10 тысяч заинтересованных в развитии IT по регионам. Логическим завершением программы стал Demo Day, в рамках которого в городах прошла ярмарка проектов, а команды-участники презентовали свои идеи перед жюри в формате короткого питча.

В финал проекта вышло 200 команд, которые презентовали свою идею. 100 из них стали лучшими, у которых отслеживалась новизна идеи в контексте казахстанского рынка; результативность проекта в будущем; импакт идеи или позитивное воздействие на проблему в регионе присутствия, которую решает продукт; масштабируемость и конечно же инновационность продукта.

Помимо денежного приза победители получили доступ к образовательным программам столичного технопарка и возможность продолжать свое развитие в области стартапов и инноваций. Для определения сильнейших в состав компетентной комиссии были приглашены представители местных исполнительных органов власти, действующие предприниматели, а также эксперты Astana Hub.

В ходе двухмесячного обучения участники программы получили необходимые знания и навыки по формированию бизнес-идеи, анализу рынка, исследованию целевой аудитории, созданию бизнес-модели, выбору способа монетизации идеи, а также подготовили презентации своих проектов и питчинг. Кроме того, участники получили дополнительные консультации по маркетингу, защите интеллектуальной собственности и мерам государственной поддержки стартапов.

Ранее отмечалось, что регистрация для участия в программе в регионах носит бесплатный характер, где все заинтересованные лица, начинающие свой стартап-проект в сфере IT, смогут по итогу презентовать идею или уже готовый продукт перед инвесторами.

Напомним, что программа Startup Orda была создана на основе мировых тенденций и учитывает важность развития IT во всем мире.