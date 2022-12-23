Новые сервисы в Казахстане: Букмейт и Яндекс Афиша

Казахстанцам теперь доступны цифровые книги и скидки на билеты на развлекательные мероприятия.

Яндекс Плюс расширяет возможности пользователей в Казахстане, добавляя в подписку сразу два новых сервиса — Яндекс Афишу и Букмейт. Теперь подписчики Плюса могут не только слушать Яндекс Музыку, смотреть Кинопоиск, получать кешбэк баллами в сервисах Яндекса, но и читать и слушать электронные и аудиокниги в обновленном книжном сервисе Букмейт, а также приобретать билеты на мероприятия и в кино с выгодой в сервисе Яндекс Афиша. Яндекс Афиша доступна через сайт и мобильное приложение в App Store, а Букмейт — в обновленном приложении в App Store и Google Play и в веб версии.

Букмейт получил расширенную библиотеку, состоящую из более чем 170 000 электронных и аудиокниг — как популярной художественной, так и бизнес-литературы и книг по саморазвитию. Уже сейчас на Букмейте можно найти такие новинки как «KGBT+» Виктора Пелевина, «Огненный поток» Амитава Гоша, «Самолет без нее» Мишеля Бюсси, «Дюна» Фрэнка Герберта и не только. Текущие пользователи Bookmate получат доступ к возможностям Плюса до конца действия своей подписки. Для этого им необходимо установить новое мобильное приложение Букмейт и авторизоваться через аккаунт Яндекса. При желании они смогут перенести все данные своих текущих аккаунтов, включая информацию о прочитанных книгах, заметки, цитаты и загруженные книги, в новое приложение.

С добавлением в Плюс сервиса Яндекс Афиша, где можно узнать о событиях в городе и купить билеты в кино, на выставку, спектакль и другие мероприятия, подписчикам станут доступны события более чем 300 площадок в 18 городах Казахстана, включая галереи, спортивные объекты, концертные залы и кинотеатры. При этом пользователи теперь также смогут приобрести билеты в кино на сайте или в приложении сервиса Кинопоиск.

В рамках специальной акции до середины февраля 2023 все подписчики Яндекс Плюса будут получать кешбэк баллами с покупки билетов через Яндекс Афишу на все категории мероприятий, включая кино, в размере 15% от стоимости заказа. А те пользователи, которые оформят Яндекс Плюс при покупке билета в кино, получат 100% кешбэк баллами за приобретенный билет. Накопленные баллы можно будет использовать в других сервисах Яндекса, а с февраля 2023 их также можно будет тратить на будущие покупки билетов на любые мероприятия, доступные на Яндекс Афише.

«Мы постоянно развиваем нашу подписку, расширяя библиотеки доступного контента, добавляя новые функции и сервисы. Богатый выбор возможностей для разнообразного времяпровождения и удобного решения повседневных задач — один из главных приоритетов и визитная карточка Яндекс Плюса. Мы рады, что теперь наши подписчики смогут не только слушать музыку, смотреть фильмы и сериалы, но читать и слушать книги в сервисе Букмейт. А благодаря Яндекс Афише наши пользователи смогут получить еще больше выгоды и впечатлений от интересного досуга не только в онлайне, но и в офлайне», — комментирует Андрей Гевак, руководитель Яндекс Плюса в бизнес-группе Плюса и Финтеха Яндекса.