Работа по противодействию теневой экономике базируется на Национальной системе прослеживаемости.

Эта система представляет собой комплекс информсистем, направленных на проведение контроля по всей цепочке реализации товаров от импорта до конечного потребителя. Об этом на площадке СЦК рассказал председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Данияр Жаналинов.

Документальная прослеживаемость производится в системах Астана-1 и Электронные счета-фактуры с модулем «Виртуальный склад» и выводом товара из оборота через онлайн-ККМ.

«В информсистеме „Единое окно“ автоматизированы таможенные услуги и разрешительные документы, необходимые для таможенной очистки. Все таможенные декларации предоставляются в электронном виде, посредством системы АСТАНА-1. Стоит отметить, что таможенный контроль по пресечению контрафактной продукции осуществляется посредством модуля „Контроль интеллектуальной собственности“ с использованием системы управления рисками. При декларировании товаров система автоматически приостанавливает таможенную очистку и должностными лицами принимаются меры по защите прав правообладателей», — сообщил председатель Комитета государственных доходов.