Система ЭСФ обеспечила 565 млрд тенге дополнительных поступлений по НДС

На сегодняшний день в системе «Электронные счета-фактуры» зарегистрировано около 800 тыс. пользователей и выписано 860 млн ЭСФ.

С момента внедрения системы обеспечены дополнительные поступления по НДС в размере 565 млрд тенге. Об этом на площадке СЦК сообщил председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Данияр Жаналинов.

«Модуль „виртуальное хранилище“ также демонстрирует свою эффективность. Его особенностью является невозможность дальнейшей реализации товаров в системе ЭСФ без оприходования их на склад. Тем самым минимизируется риск выписки фиктивных счетов-фактур и совершения бестоварных операций. В части физической прослеживаемости ведутся работы по маркировке товаров. Завершающим звеном системы прослеживаемости является применение онлайн-ККМ. Система фиксирует и передает в органы госдоходов сведения о торговой выручке. В планах выводить товар из оборота при продаже конечному потребителю. В сфере оборота подакцизной продукции проводится камеральный контроль с использованием различных информационных систем для сверки данных сопроводительных накладных, декларанта и форм налоговой отчетности», — рассказал Д. Жаналинов.

В результате проведенных мероприятий с начала года выявлена незаконная подакцизная продукция: алкогольная продукция — 202 тыс. бутылок; табачная продукция — 18,8 млн коробок; нефтепродукты — 87,6 тыс. тонн.