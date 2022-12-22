Когда будут проверять мобильные переводы в Казахстане, рассказали в комитете госдоходов

Работа начнется с 2023 года в отношении госслужащих.

С 2023 года комитет государственных доходов министерства финансов Казахстана начнет проверять мобильные переводы физических лиц. На первом этапе банки начнут предоставлять налоговым органам сведения только по чиновникам, которые делают более 100 переводов в месяц. Об этом рассказал председатель КГД Данияр Жаналинов, передает Sputnik.

«Сведения по мобильным переводам в соответствии с установленными нормами закона будут поступать к нам. Хочу заострить внимание, что будут проверять не все мобильные переводы между физическими лицами. Есть определенный критерий — это 100 и более переводов в месяц, и данный случай должен повторяться три месяца подряд. Тогда эти сведения начнут поступать к нам», — сообщил Данияр Жаналинов.

Он уточнил, что сведения будут поступать поэтапно. Первый этап начнется с 2023 года в отношении физических лиц, которые являются госслужащими, приравненными к ним, и их супругами. На втором этапе — в 2024 году — добавятся работники квазигоссектора. Третий этап стартует в 2025 году, будут передаваться данные по индивидуальным предпринимателям, и последний этап завершается в 2026 году, проверки будут осуществляться по всем гражданам Казахстана.

«Так как эта работа начнется с 2023 года в отношении госслужащих, мы пока этих сведений не имеем. Отрабатывать начнем с 2023 года. Еще раз хочу повторить, есть условие — более ста переводов в месяц и факт должен повторяться три месяца подряд. Если этого не будет, то эти переводы к нам как сведения не будут поступать», — отметил Данияр Жаналинов.