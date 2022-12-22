Что тормозит процесс цифровизации в Кыргызстане?

Почему в жизнь кыргызстанцев не внедряется ИИ — мнение замглавы кабмина.

Заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Бакыт Торобаев объяснил, почему в жизнь граждан не удается внедрить искусственный интеллект (ИИ). По его словам, причиной стало непонимание между «технарями» и юристами, передает Sputnik.

«Как только удастся эту стену сломать, ничто не будет тормозить процесс цифровой трансформации и внедрения искусственного интеллекта в жизнь, даже на региональном уровне. Цифровая трансформация в стране должна затронуть каждого гражданина, каждую семью, каждую отрасль экономики и социальную сферу, каждую организацию и все уровни власти, всю систему госуправления», — заявил Торобаев.

В ноябре председатель кабмина Акылбек Жапаров сообщил о полном переходе госорганов на электронный документооборот, однако журналистам до сих пор приходится относить письма в пресс-службу кабинета.