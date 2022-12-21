Три года займет внедрение цифрового тенге в Казахстане

Глава Нацбанка заверил Президента, что цифровой тенге реализуют в 3 фазы в срок до конца 2025 года.

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Галымжана Пирматова. Глава государства заслушал отчет о предварительных итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики за январь–ноябрь 2022 года. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ситуации на внешних и внутренних рынках, динамике и прогнозе инфляции, а также состоянии золотовалютных резервов, передает Kazpravda.kz.

Президенту также доложили об итогах проведенного исследования о необходимости внедрения цифрового тенге. Галымжан Пирматов сообщил об успешном тестировании платформы с участниками рынка, реальными потребителями и торгово-сервисными предприятиями. Внедрение национальной цифровой валюты повысит доступность безналичных платежей, прозрачность государственного расходования и откроет возможности для создания инновационных финансовых продуктов.

Председатель Национального банка отметил, что внедрение цифрового тенге будет реализовано в три фазы в срок до конца 2025 года. Глава государства дал поручения по дальнейшей реализации проекта. По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач, направленных на эффективную реализацию денежно-кредитной политики.