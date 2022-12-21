В Казахстане запущена цифровая платформа для недропользователей

Она поможет сократить сроки оказания услуг и получения геологической информации.

Бизнес-процессы недропользователей будут переведены на цифровой формат. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов, передает Sputnik.

«Предоставление геологической информации осуществляется на бумажных носителях и занимает длительное время. Совместно с министерством цифрового развития разработана информационная платформа Kaznedra, в рамках которой происходит наполнение геологической информацией Национального банка данных для обеспечения открытого доступа к геологическим материалам», — заявил глава ведомства на заседании правительства.

Также, по его словам, на платформе будет отображены бизнес-процессы недропользователей.

«Тем самым мы сократим сроки оказания услуг и получения геологической информации и, соответственно, обеспечим привлечение инвестиций в геологоразведку», — добавил глава Минэкологии.

Пока платформа Kaznedra работает в пилотном режиме. До конца текущего года в нее будет загружено 30 тысяч геологических отчетов.