Гранты для НПО будут выдавать через государственный электронный портал

Проект стартует в 2023 году.

Ранее формат грантового финансирования был аналогичен механизму государственного социального заказа. На основе международного опыта внедрен ряд новых механизмов грантового финансирования. Об этом на площадке СЦК рассказал председатель Комитета по делам гражданского общества МИОР РК Мадияр Кожахмет.

«Во-первых, по новому формату государственные органы формируют гранты по направлениям с указанием актуальной проблемы и ожидаемых результатов. А НПО сами предоставят пути решения в ходе конкурса. Так, в 2023 году министерством планируется выделить более 1,2 млрд тенге на реализацию грантовых проектов в рамках новых подходов по направлениям развития гражданского общества, религиозной сферы, а также молодежной политики. Также по заказу министерства с 2021 года реализуется 10 долгосрочных грантов, которые планируется продолжить и в 2023 году. Во-вторых, внедрена дифференцированная система грантов, позволяющая определить подход к предоставлению грантов. В зависимости от вида гранта определены различные требования к объему финансирования, срокам реализации, условиям участия в конкурсе, отчетности», — сказал спикер.

Также в целях расширения отраслевого подхода грантовой политики центральным государственным органам была предоставлена компетенция по распределению грантов через оператора. Внедрен механизм оценки грантов с участием представителей гражданского общества, который позволит повысить эффективность проектов и послужит основой для последующего формирования грантов. На сегодняшний день ведется работа по созданию сервисов управления грантами и премиями в рамках автоматизации процесса приема и обработки заявок. Со второй половины следующего года система предоставления грантов будет осуществляться через государственный электронный портал. В настоящее время разрабатывается специальная платформа.