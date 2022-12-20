Ербол Оспанов рассказал о цифровой экосистеме на базе электронной биржи труда

Доля занятых через цифровые центры занятости составила 31%.

Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов на брифинге в СЦК рассказал о единой цифровой площадке по занятости — электронной бирже труда и созданной на ее основе цифровой экосистеме занятости.

«В 2022 году 371 тыс. человек, ищущих работу, или 61% от общего числа, были зарегистрированы в онлайн-формате. Доля занятых через цифровые центры занятости составила 31%. Учитывая этот положительный результат, с 2023 года планируется трансформация центров занятости. Направления работы будут изменены и преобразованы в удобный для людей формат. Для этого будет создано мобильное приложение», — сказал Ербол Оспанов.

Также на электронной бирже труда проводятся онлайн курсы повышения квалификации граждан. Платформа Skills.Enbek предоставляет доступ к 162 онлайн-курсам, которые частично или полностью охватывают 110 профессий. С начала года 146 тысяч человек прошли курсы и получили сертификаты.

Еще одна важная платформа — «Business.Enbek», где автоматизированы все процессы получения государственных грантов на реализацию бизнес-идей. Так, благодаря поддержке государства отобрана 21 тысяча человек, которые получили возможность открыть свое дело.