В РК самая дешевая связь и быстрый мобильный интернет среди стран ЦА

Расходы на мобильную связь составляют лишь 1% от валового национального дохода на душу населения.

По данным International Telecommunication Union (ITU), в Казахстане по сравнению с прочими странами Центральной Азии самая доступная мобильная связь. Так, за 2021 год расходы на мобильную связь по тарифу в РК составили лишь 1,04% от валового национального дохода (ВНД) на душу населения. Аналитики рассматривали средний сопоставимый тариф, включающий 70 минут разговора, 20 СМС и 500 Мб мобильного интернета, передает Finprom.kz.

При этом в Кыргызстане, где скорость мобильного интернета уступает РК незначительно, расходы на мобильную связь составили 3,11% от ВНД на душу населения. Близкий к РК уровень расходов на мобильную связь зафиксирован в Узбекистане (1,14% от ВНД на душу населения) и Туркменистане (1,17% от ВНД на душу населения), однако в этих странах скорость мобильного интернета намного ниже, чем в РК. В Таджикистане же и скорость заметно хуже, и расходы на мобильную связь составили в 2021 году сразу 3,02% от ВНД на душу населения.

По данным Всемирного банка, ВНД на душу населения в 2021 году в РК составил 8720 долларов по текущему курсу соответствующего периода. Тем временем в Кыргызстане объем ВНД на душу населения в 2021 году составил 1180 долларов, в Узбекистане — 1960 долларов, в Таджикистане — 1150 долларов. В целом по миру объем ВНД на душу населения за 2021 год составил 12070 долларов.

Медианная скорость мобильного интернета в Казахстане в октябре текущего года выросла до 22,41 Мбит/с, против 19,49 Мбит/с годом ранее. По данным Speedtest Global Index, в соседних странах ЦА медианная скорость мобильного интернета значительно уступает показателям РК. Исключение составляет Кыргызстан, где скорость достигла 20,92 Мбит/с. Далее идут Узбекистан и Таджикистан: 15,22 Мбит/с и 8,01 Мбит/с соответственно. При этом если в Кыргызстане и Узбекистане скорость мобильного интернета выросла, то в Таджикистане — наоборот, снизилась. В Туркменистане данные по медианной скорости мобильного интернета за октябрь текущего года неизвестны, но по последним данным за май она составляла лишь 4,98 Мбит/с.

В целом по миру медианная скорость мобильного интернета за год выросла с 28,54 Мбит/с до 33,43 Мбит/с к октябрю 2022 года.