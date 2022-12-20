В АЗРК назвали причины роста цен на сотовую связь и такси

Агентства по защите и развитию конкуренции ведет расследование по тарифообразованию «Яндекс.Такси».

Первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов рассказал о работе госоргана по стабилизации цен на продукты, сотовую связь и такси. Говоря о сотовых операторах, представитель Агентства пояснил, что этот рынок необходимо демонополизировать.

«Во-первых, следует выделить из состава инфраструктурного оператора Казахтелеком субъектов смежных рынков — сотовых операторов. Во-вторых, ввести новых игроков через изъятие неэффективно используемого радиочастотного спектра (РЧС) с последующей реализацией государственного ресурса через конкурс — аукцион. Раньше, когда было четыре оператора, у казахстанцев был выбор тарифов. Сейчас же, когда есть две компании, выбор людей ограничен. Эту тенденцию необходимо изменить», — пояснил спикер.

На рынке такси, по словам Ахметова, ведется расследование по тарифообразованию «Яндекс. Такси», который взимает комиссию в размере 17-20% и применяет динамичное ценообразование. В дождь, снег и праздники услуга для потребителей дорожает с учетом повышенного спроса.

«Если будут выявлены монопольно высокие цены, то будут предприняты меры реагирования и снижена комиссия. В целом цифровизация рынка такси в любом бы случае привела к монополизации рынка, так как здесь маржинальность невысокая. Агрегаторы зарабатывают на увеличении объемов услуг. С другой стороны, чем выше спрос на услуги агрегатора, тем выше его цена. С этим связано и увеличение тарифов. При этом, на рынке есть конкуренция. Помимо „Яндекс. Такси“ есть InDriver, прочие агрегаторы и таксомоторные компании. Здесь уже решает клиент», — пояснил замглавы АЗРК.