Министр объяснил ухудшение качества связи

В Казахстане растет количество пользователей интернета и время проведения в сети.

Об этом в мажилисе заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин. Эти факторы, по его словам, влияют на качество Интернета в стране, передает Каzpravda.kz.

«Поступает много жалоб на низкое качество интернета. Мы признаем это. Но если остановиться на некоторых фактах, то, как вы знаете, в настоящее время значительно растут темпы использования интернет-трафика в связи с ростом цифровой экономики, развлекательного контента, выхода бизнеса в онлайн, развития соцсетей и многого другого. Например, есть приложения TikTok, Youtube и другие. Они в полной мере используются почти всеми казахстанцами. Также в повседневной жизни таксисты смотрят видеоролики, глядя в свои телефоны во время ожидания на светофорах. В других отраслях экономики тоже используется интернет. В связи со всем этим значительно растет и использование интернет-трафика», — Багдат Мусин.

Министр отметил, что в Казахстане растет не только количество пользователей интернета, но и время, которое люди проводят в сети. Эти факты являются основной причиной увеличения нагрузки на инфраструктуру связи.

«Проводится работа по увеличению количества базовых станций. Необходимо отметить проблему радиофобии среди населения, которая давно мешает развитию мобильной связи во всем мире. В нашем государстве также происходит резкое снижение качества связи из-за демонтажа базовых станций. То есть, без кардинального решения проблемы невозможно улучшить качество связи», — пояснил глава МЦРИАП.

В пример он привел ситуацию в Астане: «По проспекту Мангилик ел условно из 100 базовых станций 20% мы ежедневно вынуждены менять месторасположение, потому что если хотя бы один житель дома будет против установки станции на крыше дома, то операторы вынуждены убирать ее и устанавливать в другом месте, переставлять с одного здания на другое. Тем самым уменьшается качество связи. Наша работа не имеет эффективности. Поэтому мы хотим этот вопрос решить законодательно», — резюмировал министр.