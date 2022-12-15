До 2027 года доля 5G будет увеличена до 75% в трех городах Казахстана

Глава МЦРИАП выступил на заседании правительства.

Сегодня 100% государственных услуг гражданам и бизнесу предоставляется онлайн. Об этом сообщил министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на заседании правительства. Так, приложение eGovMobile использует 13 млн граждан, оказано более 17 млн услуг, 26 услуг оказывается в проактивном формате.

Для перехода на платформенную модель будут использоваться облачные технологии — планируется создать отечественную платформу «QazTech». В рамках направления социальной защиты в пилотном режиме запущена «Цифровая карта семьи». В настоящее время осуществлен мониторинг 6,5 млн семей по 80 критериям. В следующем году планируется ввести его в промышленную эксплуатацию.

«По направлению новых цифровых возможностей планируется обеспечить широкополосным интернетом все города и районные центры. Если посмотреть на сегодняшнюю ситуацию по сотовой связи, то более 3 тыс. населенных пунктов обеспечены связью по технологии 3G и 4G. Соединение, проводимое медным кабелем, составляет 34%, а оптикой — 26%. Принимая во внимание устаревшую технологию 3G и медного кабеля в мире, в Казахстане они окончательно будут заменены до 2027 года. Будет увеличена мобильная технология 4G на 100%, а оптическая инфраструктура — на 90%. Также до 2027 года доля технологии 5G будет увеличена до 75% в Астане, Алматы и Шымкенте, а в областных центрах — на 60%», — рассказал министр цифрового развития.

Следующим важным мероприятием, по словам Багдата Мусина, является подключение дорог республиканского и областного значения к сотовой связи и интернету.

«В настоящее время интернет имеется только на 25% дорог. А мобильная связь составляет 86%. До 2027 года 100% дорог будут охвачены интернетом и мобильной связью», — уточнил глава Минцифры, добавив, что эти мероприятия будут проводиться в рамках Национального проекта «Доступный интернет», посредством предоставленных операторам налоговых преференций и их инвестиций, а также расходам республиканского и местных бюджетов.

В сфере информационно-коммуникационных технологий будет создано 25 тыс. рабочих мест. Вклад цифровых технологий в ежегодный рост производства экономики будет доведен до 1%. Министр заявил, что для этого будет поддерживаться релокация иностранных компаний в РК, поддержка 3000 IT-специалистов ваучерами и открытием региональных технологических хабов во всех городах. С 2023 года будет утверждена программа аренды компьютеров для учащихся из семей социально уязвимых слоев населения. В следующем году ими будет обеспечено 20 тысяч детей.

В соответствии с посланием Главы государства для мониторинга, эффективного использования и возврата сельхозземель государству посредством Қазақстан ғарыш сапары с 1 июля запущена платформа JerInSpectr. Платформа направлена на выявление фактов нарушений в землепользовании.

«В дальнейшем будет создана платформа сельскохозяйственных производителей Agrospace для наблюдения за открытым и справедливым распределением земель, возвращенных государству. Agrospace позволяет отслеживать состояние пастбищ на основе личного кабинета», — сказал Б. Мусин.