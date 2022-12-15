Digital Fest STARTUPHANA собрал молодых представителей IT-индустрии

Мероприятие, которое на днях прошло в Астане, было направлено на развитие IT-контента на казахском языке.

На форуме успешные IT-предприниматели и специалисты, блогеры и мотиваторы поделились своим опытом в сфере бизнеса и digital, а также обсудили темы стартапов, маркетинга, NFT и т. д.

«STARTUPHANA проводится в целях поддержки сообщества предпринимателей и специалистов в области информационных технологий, которые работают над развитием казахского контента в IT-сфере, формированием казахоязычной IT-культуры. То, что казахоязычные IT-продукты занимают свое место в обществе и пользуются спросом у аудитории, демонстрирует их конкурентоспособность. При этом приятно видеть, что наша талантливая молодежь в целом стремится к самореализации в IT-сфере», — отметил на церемонии открытия форума министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

В качестве спикеров на форуме выступили Абылайхан Камалладин (CEO QAMALLADIN bloggers agency), Азат Есенов (управляющий партнер международной консалтинговой фирмы Yessen & Company), Жігер Қайратұлы (продакт менеджер облачных и спутниковых технологий ТТС), Фархад Молдаш (контент мейкер, профессиональный фотограф, блогер), Биржан Ашим (известный Instagram и Youtube-блогер, актер, предприниматель) и другие.

IT-исследователь, автор и проектировщик журнала на казахском языке «IT-тірлік» Тимур Бектур подключился онлайн из Бостона (США) и рассказал о том, как стать новатором в сфере ІТ. Спикеры из Astana Hub Даулет Беймурзинов и Ашимбек Абилгазинов рассказали о том, как создать и развивать ІТ-стартап и какие программы Astana Hub могут помочь в этом молодым технологическим предпринимателям.

«STARTUPHANA — первый крупный IT-фестиваль в Астане, который проходит на казахском, поэтому для меня большая честь выступать здесь. Надеюсь, что таких мероприятий будет больше. Уверена, это позитивно скажется на нашем общем будущем», — отметила одна из спикеров форума, руководитель блокчейн-центра НБ РК Айдана Каскырбек.

Напомним, организатором Digital Fest STARTAPHANA является международный технопарк ІТ-стартапов Astana Hub при поддержке Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.