Онлайн-платформу для предупреждения трудовых рисков запустят в Казахстане

Цифровой ситуационный центр заработает с 1 апреля 2023 года.

В следующем году запустят онлайн-платформу для предотвращение трудовых конфликтов. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова, передает Sputnik.

«С 1 апреля 2023 года в целях предупреждения и своевременной оценки рисков в области безопасности и охраны труда будет запущена автоматизированная система управления рисками — Цифровой ситуационный центр», — отметила министр.

Предложения по совершенствованию системы обязательного страхования от несчастных случаев будут приниматься до 20 января наступающего года, добавила она.

«В первом полугодии следующего года будут пересмотрены механизмы определения степени вины работника при расследовании несчастного случая с внесением соответствующих изменений в Трудовой кодекс», — заявила глава Минтруда.

В следующем году будут внесены изменения в закон «О профессиональных союзах», отметила Тамара Дуйсенова, с целью повышения эффективности социального партнерства государства, бизнеса и работников.