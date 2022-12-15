Данные о денежных расчетах банки будут передавать налоговым до конца 2023 года

Пилотный проект решили продолжить.

Пилотный проект по передаче банками второго уровня сведений о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, выполнении работ и оказании услуг в органы государственных доходов, продлят до конца 2023 года. Такие изменения предусмотрены в проекте приказа Минфина, передает Учет.kz.

Приказ вводится в действие с 16 мая 2022 года и прекращает свое действие с 31 декабря 2023 года, срок проведения пилотного проекта определить с 16 мая 2022 года до 31 декабря 2023 года. В действующем приказе срок окончания пилотного проекта — 31 декабря 2022 года.

Напомним, этот пилотный проект — добровольное согласие на передачу сведений о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, работ, услуг от ИП, лиц, занимающихся частной практикой, и юрлиц.