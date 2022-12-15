Wildberries заинтересована в расширении представленности в Казахстане

Объем продаж товаров казахстанских предпринимателей на площадке превысил 46,2 млрд тг.

Заместитель премьер-министра — министр торговли и интеграции Серик Жумангарин в рамках рабочей поездки в Москву провел встречу с генеральным директором ООО «Вайлдберриз» Татьяной Бакальчук. Участники обсудили возможности сотрудничества и расширения бизнеса российского маркетплейса в Казахстане. Вице-премьер рассказал о существующих и перспективных проектах создания трансграничных хабов в нашей стране, которые могут представлять интерес для развития электронной торговли. Из существующих — Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос», на территории которого, помимо бондового склада, есть свободные площади с необходимой инфраструктурой для строительства других складских помещений. Из перспективных — создание центра трансграничной торговли «Евразия» в Западно-Казахстанской области, через который пролегают два ключевых коридора «Один Пояс — Один Путь» и «Север-Юг».

«Этот центр станет индустриально-промышленной зоной, привлекательной и выгодной с точки зрения логистики и преференций. Плюс — географическая близость к России и доступ к рынкам ЕАЭС. Представляет большие возможности по наращиванию мощностей терминально-складской инфраструктуры, увеличению транзитного товаропотока через регион», — подчеркнул Серик Жумангарин.

В настоящее время на рассмотрение Wildberries предложено два складских помещения и один участок земли в Астане и Алматы.

Как сообщила на встрече Татьяна Бакальчук, для строительства центра обеспечения омниканальной торговли компания также заинтересована в поиске инфраструктуры в Алматинской области. Гендиректор Wildberries обратилась к казахстанской стороне с просьбой о содействии в принятии определенных решений по выбору места для развития инфраструктуры в Казахстане.

Во время встречи председатель правления АО «Казпочта» Асель Жанасова и Татьяна Бакальчук подписали меморандум о намерениях между компаниями, тем самым выразив готовность сотрудничать в части магистральных грузовых перевозок из Российской Федерации в Казахстан и по территории страны, предоставления складских помещений в аренду для Wildberries.

По итогам переговоров стороны договорились о приезде руководства Wildberries в Казахстан в январе 2023 года для детального ознакомления с потенциальными местами размещения складов маркетплейса и обсуждения условий сотрудничества.

По данным АО «Казпочта», за 2021 год объем рынка электронной торговли составил 1 286,8 млрд тг, это 9,6% от общего объема розничной торговли. Объем рынка B2C электронной торговли за 9 месяцев 2022 года — 806,9 млрд тг. По данным ООО «Вайлдберриз», по итогам 2021 года оборот на платформе Wildberries составил 60,7 млрд тг. За 9 месяцев 2022 года зарегистрировано 6 749 поставщиков, объем продаж товаров казахстанских предпринимателей составил более 46,2 млрд тг. Общий объем продаж Wildberries на территории Казахстана — 92,4 млрд тг, что составляет 11,4% от общего объема электронной торговли в Казахстане (рост в сравнении с 2021 годом составил 52%).