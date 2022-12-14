Казахстанцы смогут найти все свои медданные в eGov mobile

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин рассказал о новшествах.

Теперь казахстанцам будут доступны все их медицинские данные в разделе приложения еGov mobile. Это информация о назначениях лекарств, диспансерном учете, медицинских справках, сведения о вакцинации, госпитализации, пройденном лечении и другая важная информация, в том числе и по детям. Все это будет размещено в разделе еDensaulyq.

Министр уточнил, что это стало результатом совместной с Минздравом работы по созданию единого медицинского сервиса. Раздел продолжает наполняться необходимыми медицинскими данными граждан.

«Если прямо сейчас вы не обнаружили своих данных, то будьте уверены, они скоро появятся. Внедрив это приложение, мы намерены исключить приписки, порождающие коррупционные риски. Если пользователь не согласен с информацией, то можно обратиться в сall-центр 1406, или через telegram-бот Фонда социального медицинского страхования. Ссылка будет закреплена в самом разделе, и можно сообщить об ошибке. Информация будет исправлена», — заключил Багдат Мусин.