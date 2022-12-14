Причину блокировки счета можно проверить через SalyqBot

В SalyqBot подключены сервисы разблокировки счета и помощи по налогам физических лиц. Об этом рассказали в Комитете государственных доходов МФ РК.

С 07.12.2022 года в SalyqBot Telegram-канала Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан запущены два сервиса оперативной помощи налогоплательщикам — «Разблокировка счета» и «Помощь по налогам физических лиц». Эти сервисы позволяют в один клик направить заявку для выяснения причин приостановления по банковским счетам или получить помощь по налогу на имущество, земельному налогу и налогу на транспортные средства, передает Учет.kz.

Для отправки запроса по указанным сервисам пользователям SalyqBot достаточно указать регион (область/город), после чего в течение 24 часов работник органов государственных доходов свяжется с налогоплательщиком для предоставления подробной информации. Для входа в сервисы достаточно пройти по ссылкам — Разблокировка счета и Помощь по налогам физических лиц.