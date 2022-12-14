В РК создадут Единую информсистему учета движения мигрантов

Она поможет выявлять факты нарушения миграционного законодательства и регулировать вопросы, связанные с миграционными процессами.

В целях учета движения миграционных потоков создается Единая интегрированная информационная система учета движения мигрантов по 13 направлениям. Об этом на брифинге в СЦК сообщил и. о. председателя Комитета по миграции министерства труда и социальной защиты населения Ильяс Испанов. По его словам, это позволит вести единый учет иностранцев и граждан Казахстана, пересекающих государственную границу по целям пребывания и срокам их нахождения.

«Оказывать госуслуги по принципу „одного окна“ по существующим 13 направлениям миграционных процессов. Лица будут получать поэтапно разрешительные услуги удаленно через приложение; вести учет налоговых поступлений в бюджет; контролировать соблюдение работодателями местного содержания в кадрах. Главный вопрос — защита внутреннего рынка. Мы должны понимать, что, привлекая иностранную рабочую силу, работодатель обязуется постепенно готовить местные кадры, чтобы в будущем приходили местные работники. Также будут вести мониторинг получения иностранцами медицинских услуг, особенно при посещении Казахстана, чтобы соответствовало здоровье и справки предъявляемым требованиям. Намерены выявлять факты нарушения миграционного законодательства Казахстана и регулировать все вопросы, связанные с миграционными процессами», — отметил спикер.