Первая казахстанская игра о Тенгри победила на фестивале разработчиков видеоигр

Она позволяет изучать историю и мифы казахского народа в легкой игровой форме.

С 6 по 10 декабря в Алматы состоялся Республиканский фестиваль разработчиков видеоигр «Mythical Game Jam SU 2022». Мероприятие проводится уже второй год под крышей Satbayev University. Организаторами выступили Институт автоматики и информационных технологий совместно с независимым молодежным сообществом TheHUB при поддержке Министерства науки и высшего образования РК и Министерства Цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

«Для нашей страны геймдев — сфера достаточно новая. От лица Министерства науки и образования выражаю огромную благодарность организаторам за инициативу в проведении этого мероприятия. Как известно, без помощи молодых специалистов, без нового формата невозможно развитие инноваций», — выступил на открытии фестиваля министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

В этом году темой фестиваля стала «Мифология». Командам предстояло создать полноценную видеоигру за 48 часов. Призовой фонд фестиваля составил порядка двух млн тенге. Победителем стала команда молодых разработчиков Koumiss Games с 2D-игрой «Сын Неба». Игра позволяет изучать историю и мифы казахского народа в легкой игровой форме по источникам, рекомендованным Министерством образования и науки РК. В игре нет сцен насилия, а мифические чудовища побеждаются кюйем на домбре.

«Наша игра — это первая игра по тенгрианской мифологии, где главным героем выступает старший сын Тенгри, Абай Кайсар-хан. Дизайн игры выполнен в стиле наскальных рисунков урочища Тамгалы, одного из древних памятников наскального искусства Семиречья. Надеюсь, нам удалось передать их самобытность», — говорит разработчик Koumiss Games Ярослав Федосов.

Второе место заняла команда Aşkım, третье — команда XYZ. Всего в фестивале приняло участие порядка 70 команд из Алматы, Астаны, Караганды и других городов.