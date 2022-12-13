В Алматы будут развивать высокотехнологичные и чистые производства

Ерболат Досаев выступил на расширенном заседании правительства.

В 2023 году власти южного мегаполиса в основном озаботятся устойчивым ростом экономики. Акцент будет сделан на развитие высокотехнологичных и чистых производств, туризма, IT-сектора и креативных индустрий. Для улучшения качества жизни алматинцев и решения системных вопросов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур этой осенью была утверждена «Программа развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года». Об этом рассказал аким города Ерболат Досаев на расширенном заседании правительства с участием Президента, передает Zakon.kz.

Ерболат Досаев отметил, что при активной поддержке Президента и предпринятых акиматом города мерах краткосрочный экономический индикатор за 11 прошедших месяцев ускорился до 6,2%. Это факт вывел город на лидирующую позицию среди регионов страны.

«Драйвером роста стала обрабатывающая промышленность, которая по темпам роста занимает первое место по Казахстану. Высокий уровень инвестиционной активности поддержан ростом частных инвестиций на 16%. С начала года привлечено в общей сложности более 1,2 трлн тенге инвестиций», — сообщил Досаев.

За тот же период в южном мегаполисе количество активно действующих субъектов МСБ увеличилось на 285,6 тыс. (38,5%). Была оказана поддержка более 2 тыс. проектов МСБ, на что ушло 94 млрд тенге. Это способствовало созданию 55,7 тыс. рабочих мест, из них 70% — постоянных. Как следствие, снизился уровень безработицы. По словам градоначальника, все эти меры в уходящем году поднимут экономику Алматы до 5%.

«В 2023 году основной задачей акимата будет обеспечение устойчивого роста экономики в соответствии с программой развития Алматы. При этом акцент будет сделан на развитие высокотехнологичных и чистых производств, туризма, IT-сектора и креативных индустрий», — отметил аким.

Следует отметить, что для дальнейшей диверсификации экономики Алматы главой государства было поддержано расширение территории ИЗА на 189 га. Как сообщил Ерболат Досаев, уже запланированы запуск семи малых промышленных парков, создание венчурного фонда креативных индустрий, а также финансирование порядка 2,6 тыс. проектов в приоритетных направлениях на сумму 40 млрд тенге. В целом будет привлечено 1,5 трлн тенге инвестиций. Благодаря этому экономика города Алматы в следующем году вырастет на 4,4%.