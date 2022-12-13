Президенту рассказали об успешном тестировании Цифрового тенге

В случае положительного решения в конце следующего года казахстанцы смогут им пользоваться.

О развитии платежной системы и цифровой инфраструктуры в Казахстане рассказал председатель Национального банка Галымжан Пирматов. По проекту «Цифровой тенге» в октябре 2022 года успешно проведено тестирование технологической платформы, передает Sputnik.

«В рамках пилотного проекта реальные потребители и торгово-сервисные предприятия смогли осуществить более 3 500 транзакций с цифровыми тенге, используя приложения участников финансового рынка. По итогам опроса населения более 60% респондентов готовы использовать цифровой тенге», — сказал Галымжан Пирматов на расширенном заседании правительства с участием Касым-Жомарта Токаева.

Глава Нацбанка отметил, что до 15 декабря будет опубликован доклад c результатами всестороннего исследования и итоговым рекомендуемым решением о необходимости внедрения национальной цифровой валюты.

«В случае положительного решения в IV квартале 2023 года предлагается промышленное применение цифрового тенге для сценариев социальных платежей и государственных закупок», — уточнил глава Нацбанка.