В Алматы создали госоператора платных парковок

25 апреля все они были возвращены в коммунальную собственность Алматы.

В Управлении городской мобильности Алматы рассказали, что на сегодняшний день завершены процедуры по созданию единого оператора КГП на ПХВ «Алматы паркинг», назначен директор предприятия. Как отметили в ведомстве, началась работа по разработке программного обеспечения для дальнейшего обслуживания парковочных зон, передает Zakon.kz.

«До этого времени компании, ранее администрировавшие парковки, будут продолжать свою деятельность. Это значит, что парковки работают в штатном режиме, оплата проверяется, штрафы выписываются», — заявили в Управлении городской мобильности Алматы

По состоянию на 6 декабря 2022 года на счетах компаний имеется 596 млн тенге. По данным городского акимата, весь доход от деятельности платных парковок будет направлен в бюджет города.

«Эта сумма ежедневно пополняется и будет передана на счет созданного государственного предприятия после завершения судебных разбирательств в отношении руководителей компаний», — добавили в Управлении городской мобильности Алматы.