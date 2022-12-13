220 казахстанских экспортеров выведено на платформу Alibaba

Об этом на 16-м Международном Конвенте Мир торговли рассказала Жанар Утепова, директор департамента приграничной торговли и электронной коммерции АО «Центр развития торговой политики QazTrade».

Активными темпами казахстанские компании осваивают популярные маркетплейсы — самые эффективные торговые площадки для продажи онлайн, работая не только на внутреннем рынке, но и экспортируя свои товары за рубеж. Так, в 2022 года на китайскую платформу Alibaba было выведено 70 казахстанских компаний. Всего с начала программы в 2020 году на торговую платформу было выведено 220 экспортеров. Общий объем продаж казахстанских товаров на Alibaba составляет порядка 200 миллионов долларов. Повышению спроса на казахстанские товары на Alibaba способствует открытие в июне 2022 года национального павильона. Сейчас на электронной платформе работает 16 таких павильонов.

Для поддержки отечественных экспортеров также был запущен проект Ready4Trade Central Asia, который финансируется Европейским Союзом и реализуется Международным торговым центром совместно с QazTrade. Основная цель одного из компонентов проекта — обучить казахстанские компании работать с онлайн-каналом продаж. В рамках проекта обучается 40 предпринимателей, большая часть из которых — микро и малые предприятия (представители креативных индустрий, а также производители продуктов питания, одежды, аксессуаров и домашнего декора).

«В рамках проекта обучено 8 национальных коучей по электронной коммерции. За каждым предприятием закреплен бизнес-тренер, который обеспечивает индивидуальное сопровождение компаний, адаптированное под их потребности с целью улучшения их текущей деятельности или оказания помощи с запуском продаж их продукции через интернет. С начала запуска проекта участниками совершено онлайн-продаж примерно на $500 тыс. Онлайн каналы включают в себя собственные сайты, маркетплейсы и социальные сети», — заметила Жанар Утепова.

В ноябре 2022 года АО «QazTrade» запустил проект Export to China совместно с Alibaba Group. Он предусматривает прямой закуп казахстанских товаров в качестве поставщиков торговой площадки Alibaba. Первыми казахстанскими товарами, экспортируемыми на рынок Китая, станут фасованная мука и растительное масло.