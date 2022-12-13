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220 казахстанских экспортеров выведено на платформу Alibaba

Об этом на 16-м Международном Конвенте Мир торговли рассказала Жанар Утепова, директор департамента приграничной торговли и электронной коммерции АО «Центр развития торговой политики QazTrade».

13 декабря 2022 09:04, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Интернет

Активными темпами казахстанские компании осваивают популярные маркетплейсы — самые эффективные торговые площадки для продажи онлайн, работая не только на внутреннем рынке, но и экспортируя свои товары за рубеж. Так, в 2022 года на китайскую платформу Alibaba было выведено 70 казахстанских компаний. Всего с начала программы в 2020 году на торговую платформу было выведено 220 экспортеров. Общий объем продаж казахстанских товаров на Alibaba составляет порядка 200 миллионов долларов. Повышению спроса на казахстанские товары на Alibaba способствует открытие в июне 2022 года национального павильона. Сейчас на электронной платформе работает 16 таких павильонов.

220 казахстанских экспортеров выведено на платформу Alibaba

Для поддержки отечественных экспортеров также был запущен проект Ready4Trade Central Asia, который финансируется Европейским Союзом и реализуется Международным торговым центром совместно с QazTrade. Основная цель одного из компонентов проекта — обучить казахстанские компании работать с онлайн-каналом продаж. В рамках проекта обучается 40 предпринимателей, большая часть из которых — микро и малые предприятия (представители креативных индустрий, а также производители продуктов питания, одежды, аксессуаров и домашнего декора).

«В рамках проекта обучено 8 национальных коучей по электронной коммерции. За каждым предприятием закреплен бизнес-тренер, который обеспечивает индивидуальное сопровождение компаний, адаптированное под их потребности с целью улучшения их текущей деятельности или оказания помощи с запуском продаж их продукции через интернет. С начала запуска проекта участниками совершено онлайн-продаж примерно на $500 тыс. Онлайн каналы включают в себя собственные сайты, маркетплейсы и социальные сети», — заметила Жанар Утепова.

В ноябре 2022 года АО «QazTrade» запустил проект Export to China совместно с Alibaba Group. Он предусматривает прямой закуп казахстанских товаров в качестве поставщиков торговой площадки Alibaba. Первыми казахстанскими товарами, экспортируемыми на рынок Китая, станут фасованная мука и растительное масло.

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