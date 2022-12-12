О планах по цифровизации Алматы рассказал Досаев

Сформирован проект городского бюджета на 2023-2025 год.

Аким южной столицы Ерболат Досаев в своем докладе разъяснил, как будут распределяться средства, в том числе в области цифровизации. Как подчеркнул аким Алматы, в настоящее время одним из ключевых критериев конкурентоспособности города является уровень его цифровизации, передает Zakon.kz.

«Основной проект — это внедрение „цифрового двойника“ Алматы, который должен объединить все проекты Смарт Сити в одну общую платформу с развитием Единого хранилища данных. Реализация этого проекта позволит улучшить качество управления городом и качество жизни наших горожан через корректную интеграцию данных коммунальных служб, государственных органов и других частных компаний. Запуск первого этапа планируется в 2023 году, на что предусмотрено 956 млн тенге», — заявил Ерболат Досаев.

Также в будущем году планируется внедрение дополнительных проактивных сервисов для населения. Уделят внимание и развитию экосистемы стартапов.

«Будет запущена программа по подготовке IT-специалистов, привлечению инвестиций и проведению полного пакета мероприятий на следующие три года. Благодаря этой инициативе мы ожидаем создания не менее 400 новых стартапов с оборотом за три года не менее 2 млрд тенге, более 2000 высокооплачиваемых рабочих мест в IT-индустрии и привлечения прямых инвестиций на сумму 10 млн долларов», — добавил глава города.