В правительстве обсудили цифровизацию и внедрение 5G

Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по вопросам внедрения цифровизации.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин рассказал о ходе разработки национального проекта «Доступный интернет» на 2023–2027 годы. Проект предусматривает широкомасштабную работу по подключению городов и сел к высокоскоростному интернету, протяжку/прокладку/монтаж волоконно-оптических линий связи вдоль республиканских и первостепенных областных дорог, а также внедрение сетей 5G, передает Zakon.kz.

Министр также доложил о ходе оцифровки данных государственных органов в рамках поручения главы государства по дебюрократизации госаппарата и внедрению цифровых статистических регистров, что позволит повысить точность ведения госстатистики и оказания госуслуг.

Алихан Смаилов дал поручение в месячный срок доработать нацпроект «Доступный интернет» и согласовать его с другими госорганами, а также подчеркнул необходимость обеспечить защиту информации при модернизации баз данных.

Кроме того, на заседании рассмотрен вопрос внедрения мобильного приложения VET-Mobile, позволяющего регистрировать сельхозживотных и производить ежегодную опись ветеринарно-профилактических мероприятий. Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев сообщил, что приложение поможет значительно облегчить работу ветеринарным врачам и способно функционировать без интернета, что особенно важно в отдаленных населенных пунктах.

Участники заседания также обсудили предложение по использованию городской коммуникационной инфраструктуры (рекламные щиты, фонарные столбы) для развития системы опор двойного назначения. Строительство таких смарт-опор будет способствовать улучшению качества интернета и связи в густонаселенных городских районах.