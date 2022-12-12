Казахстанским банкам разрешили работать с картами «МИР»

Однако операции с этой платежной системой останутся под особым контролем.

8 декабря 2022 года регуляторами было получено письмо от Управления по контролю за иностранными активами — подразделения Министерства финансов США (OFAC), в котором американское ведомство разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы «МИР» частными лицами, а именно гражданами, мигрировавшими из России в Казахстан для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность, передает Учет.kz.

При этом в письме отмечается, что операции с этой платежной системой останутся под особым контролем в целях недопущения ее использования для обхода антироссийских санкций. Для предоставления разъяснений о возможностях использования платежных карт системы «МИР» на территории Республики Казахстан Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка проведена встреча с представителями казахстанских банков.

Таким образом, казахстанские банки вправе принимать платежи, переводы по картам «МИР», а также осуществлять выдачу наличных денег посредством банкоматов для частных лиц. При этом решение о подключении к системе «МИР» банки принимают самостоятельно на основе собственных стратегий развития и внутренних систем оценки рисков.