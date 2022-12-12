35 стартапов прошли программу Scalerator 2022

Теперь они осваивают зарубежные рынки.

В международном технопарке AstanaHub подвели итоги акселерационной программы Scalerator. 35 стартап-проектов закончили программу, направленную на оказание поддержки и ускорение развития экспортной деятельности, а семь из них — уже сделали экспортные продажи за время акселерации.

«Экспорт IT-решений — одно из важных направлений в диверсификации экономики Казахстана. Цель отечественной IT-отрасли — к 2025 году достичь $500 млн ежегодного IT-экспорта, и Scalerator становится одним из инструментов для достижения этой цели», — отметил Магжан Мадиев, генеральный директор AstanaHub.

На Demo Day, посвященном завершению очередного потока Scalerator, стартап-проекты выступили с презентациями перед приглашенными инвесторами и бизнес-ангелами.

«Благодаря акселератору мы научились выходить на зарубежных партнеров. Эта программа — кладезь знаний, который поможет нам быстро расти по всему миру. Мы определили для себя целевые рынки — США, Турция, ОАЭ. Интерес к нашему проекту огромный. Мы предоставляем возможность заключать договоры буквально за 90 секунд, и не важно, где находятся контрагенты. У нас уже есть международные продажи. Я уверен, что мы станем одним из единорогов Казахстана», — поделился Чингиз Даулетбаев, генеральный директор стартапа Trust Contract.

Во время акселератора стартап SmarTestPrep вышел на рынки Индонезии, Вьетнама и Латинской Америки. Компания помогла более 1000 абитуриентам получить стипендии на обучение на общую сумму $10 млн.

Droppy выпустил игру в Play Market и Apple Store. Стартап сделал около 120 итераций с представителями НКО, министерствами стран Ближнего Востока (Саудовсой Аравии, ОАЭ, Омана и Катара), США, Латинской Америки (Колумбии, Боливии и Бразилии).

Компания, которая занимается биометрией по рисунку ладони, Alaqan, стала партнером Akgün в Турции и начала внедрение продукта в 500 турецких клиниках.

Облачный сервис автоматизации процесса сдачи квартир посуточно с помощью умных замков ApartX привлек партнера, который занимается развитием их сервиса и бизнеса в Турции. На данный момент стартап интегрируется с международными системами, которые оказывают помощь в автоматизации гостиниц и апартаментов.

Услугами тетриса для грузов Click Сlog пользуются транспортные компании, дистрибьюторы и производители. За время акселератора стартап настроил новую систему продаж через Linkedln, которая принесла ряд новых контрактов. Компания начала активность на рынке США.

Dispatch 5 за время проекта заработали $12 тыс, увеличили количество сотрудников компании от двух до восемнадцати.

Сервис цифровизации ЖКХ, специализирующийся на проведении онлайн-сборов подписей, согласований и онлайн-оплаты E-Knot уже запустился во многих городах Казахстана, Турции и Узбекистана.

Стартап Ezapp запустил сервис, который помогает контролировать товары на полках дистрибьюторским компаниям и FMCG производителям, благодаря чему повышать свои продажи на 5%. Сейчас компания находится в стадии подписания контрактов с несколькими компаниями в Турции.

«За 10 недель команды сделали то, что многим не удается сделать за год. Даже компании с большим бюджетом в сотни тысяч долларов часто добиваются результата на глобальных рынках только за 8–12 месяцев. А здесь ребята показали очень крутой результат. Сделали CustDev на зарубежных рынках, проанализировали огромное количество данных, нашли своих потенциальных клиентов, а самое главное — подписали контракты», — отметил Николай Серкутан, трекер акселератора.

Напомним, что в сентябре 2022 года для участия в программе Scalerator был отобран 41 стартап-проект. В течение 10 недель эксперты и трекеры помогали участникам прокачать компетенции для вывода продукта на экспорт, выбрать целевой рынок и запустить повторяемые продажи.