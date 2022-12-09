Прямой эфир: PROFIT Smart City Day 2022

Масштабная казахстанская конференция о цифровизации городов.

9 декабря проходит гибридная конференция PROFIT Smart City Day 2022, где обсуждается развитие технологий для Умных городов и их внедрение в Казахстане.

Мы приготовили для вас много интересного! Крутые спикеры, горячие темы, отличные призы! Но во всех активностях смогут принять участие только зарегистрированные пользователи! Регистрируйтесь на сайте конференции. Свои вопросы вы сможете задать спикерам в комментариях к трансляции или на официальных страницах Profit в соцсетях.

Присоединяйтесь к прямой трансляции:

Программа конференции:

09:20 — Открытие, приветственное слово

09:30 — Доклад: «Эталонный стандарт по построению Умных городов в Республике Казахстан». Сакен Нуртазаев, директор департамента взаимодействия с регионами, Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

09:50 — Доклад: «Тематическое исследование по направлению работы МСЭ в регионе СНГ „Умные устойчивые города“». Евгений Соловьев, Международный союз Электросвязи.

10:10 — Панельная дискуссия: цифровизация городов сегодня. Ретроспектива и перспективы цифровизации городской инфраструктуры.

10:50 — Доклад: «Обеспечение безопасности в городах за счет внедрения интеллектуальных систем видеонаблюдения. Вызовы, возможности, международный опыт». Аскар Карибжанов, Country manager, Hikvision Kazakhstan.

11:10 — Доклад: «Социальные проекты в других регионах, реализованные инструментом управления устройств». Мириан Накашидзе, региональный представитель направления пользовательских решений, VMware.

11:30 — Перерыв.

12:00 — Доклад: «Цифровизация городов от А до бесконечности». Ботагоз Касабек, генеральный директор TOO «BAf Solution».

12:20 — Доклад: «Цифровизация городов. Инфраструктурные решения компании Dell Technologies». Артур Болотов, менеджер по инфраструктурным решениям, Dell Technologies.

12:40 — Доклад: «Современные подходы бизнеса по работе с Большими Данными». Александр Прохоров, директор в России и СНГ, Denodo.

13:00 — Доклад: «SIP — не только телефония». Назира Бокаева, специалист по продажам, и Гаухар Шугаипова, специалист по продажам, ТОО «ЛинкМастер Казахстан».

13:20 — Доклад: «Цифровизация ЖКХ: проблемы, тренды, точки роста. Экспертное мнение АЛСЕКО». Ольга Синдеева, директор по информационным технологиям АО «АЛСЕКО».

13:40 — Доклад: «Smart Almaty». Баян Конирбаев, руководитель Управления цифровизации, Акимат г. Алматы.

14:00 — Обед, розыгрыш призов.

15:00 — Доклад: «Акколь — умный город». Андрей Кирпичников, заместитель директора КГУ «Smart Aqkol 2018».

15:20 — Доклад: «aLive Public Space». Салават Галиев, MPP «Public Policy».

15:40 — Доклад: «Глобальная история локального стартапа по умным парковкам Parqour, а также что хорошего делает и не делает государство в сфере инноваций и цифровизации». Амирхан Омаров, генеральный директор Parqour.

16:00 — Доклад: «IoT-мониторинг для Умных городов». Константин Ильницкий, заместитель руководителя Управления информатизации, оказания госуслуг и архивов, Акимат Карагандинской области.

16:20 — Доклад: «Проект будущего „Умные города Беларуси“. Планы и перспективы». Елена Шорр, заместитель начальника управления реализации государственных ИКТ-проектов и закупок, Министерство связи и информатизации Республики Беларусь.

16:40 — Доклад: «Улучшение качества жизни населения через стандарты». Болат Абайулы, заместитель руководителя Департамента анализа и систематизации, Казахстанский институт стандартизации и метрологии.

17:00 — Розыгрыш призов, закрытие конференции.