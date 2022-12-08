Министерство просвещения подписало меморандум о сотрудничестве с Microsoft

Асхат Аймагамбетов встретился с представителями компании.

Стороны подписали меморандум о сотрудничестве в сфере цифровизации образования и договорились о реализации дальнейших совместных программ.

«Ранее во время визита в США Президент Касым-Жомарт Токаев встречался с генеральным менеджером Microsoft по Центральной Азии и Восточной Европе Мишель Симмонс. Они обсуждали перспективы расширения присутствия компании в Казахстане. И теперь в продолжение этой работы мы достигли сразу нескольких договоренностей с представителями Microsoft. Будем укреплять общую работу в части инклюзивного образования», — отметил министр просвещения Асхат Аймагамбетов.

Также достигнута договоренность об использовании казахстанскими школами цифровой платформы «Office 365 Education». Помимо этого, Microsoft проведет мастер-классы для учителей школ по применению STEM в учебном процессе и внесет предложения по обновлению школьных программ по информатике.

Кроме того, благодаря достигнутым договоренностям, Microsoft предоставит лучшие практики по трансформации образования на основе методологии «Microsoft Education Transformation Framework». А работники сферы образования получат возможность участия в глобальной программе «Leaders in Digital Transformation».

Microsoft окажет поддержку в повышении цифровой грамотности педагогов и учащихся посредством учебного плана «Microsoft Digital Literacy» и международной программы «Microsoft Educator» («Педагог Майкрософт»).

Асхат Аймагамбетов отметил, что и до подписания меморандума министерство сотрудничало с Microsoft в части повышения квалификации и сертификации педагогов. Например, по программе «Педагог Майкрософт», «Педагог — эксперт Майкрософт» казахстанские учителя посещали международный форум для учителей «Educator Exchange» в Венгрии, Канаде, Сингапуре, США и других странах.

По словам министра, наши школы принимают участие в программе Microsoft «Imagine Cup Junior». Учащиеся в возрасте 13-18 лет узнают о новых технологиях, о том, как их использовать на практике и принимают участие в глобальном студенческом хакатоне. В 2022 году команда Unicode из Казахстана заняла второе место с проектом по сохранению популяции тигров с помощью искусственного интеллекта.

Министр добавил, что совместная работа с Microsoft была реализована и во время пандемии. Стороны уверены, что дальнейшее эффективное сотрудничество будет продолжено.