Опыт управления городским транспортом Сеула внедрят в Алматы

Алматинские чиновники изучили опыт управления городским движением Сеула в надежде избавиться от пробок в крупнейшем мегаполисе Казахстана.

Алматинские чиновники изучили опыт управления городским движением Сеула. В течение недели они знакомились с работой общественного транспорта и умными технологиями. Одной из главных тем семинара, организованного для них с участием представителей мэрии столицы Южной Кореи, стало решение проблем алматинских пробок, передает Sputnik.

Некоторые методы уже на протяжении нескольких лет внедряются в систему контроля за городским дорожным движением.

«По снижению городских пробок мы планируем создавать систему „Умные светофоры“. Сейчас функционирует система на 98 перекрестках по управлению светофорами на основе датчиков, которые закапываются в асфальт, в дорожное полотно. В настоящее время мы рассматриваем различные варианты, и один из альтернативных — использование видеокамер. То есть, система распознавания автомобилей, которая поможет нам разгружать дороги», — говорит замруководителя управления цифровизации Алматы Серик Байганин.

В том, что проблему алматинских пробок можно решить раз и навсегда, уверены и корейские специалисты.

«Разгрузить пробки можно, если больше пассажиров будут выбирать общественный транспорт вместо личного авто. Для этого мы в Сеуле внедрили различные инновации. Например, оплату поездки в любом автобусе, метро, такси можно осуществить одной картой. По телефону можно проследить, когда приедет тот или иной автобус или поезд метро. Также мы ограничили въезд личных автомобилей в некоторые районы в центре города», — отметил исполнительный директор Агентства городских проектов Сеула Ли Джон Хен.

По его словам, если в Алматы внедрят такую политику, удастся снизить количество авто и уменьшить пробки.

Напомним — завтра в Алматы пройдет первая в Казахстане масштабная конференция по Умным городам PROFIT Smart City Day. Регистрация на мероприятие открыта!