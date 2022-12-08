Команда ex-Accenture выходит на рынок с новым брендом Axenix

Локальная команда глобальной консалтинговой компании Accenture в Казахстане продолжит работу под новым брендом Axenix.

Название нового бренда создано при участии сотрудников компании. Axenix в Казахстане продолжит выполнять обязательства по действующим клиентским договорам, оставаясь одним из лидеров в технологических направлениях, которые определяют будущее бизнеса: цифровая трансформация компаний, Industry X.0, искусственный интеллект, облачные вычисления, блокчейн, Интернет вещей, услуги в области безопасности и трансформации работы с персоналом.

Консалтинговые и ИТ-проекты Axenix в Казахстане затрагивают преимущественно банковский сектор, ритейл, тяжелую промышленность и ресурсные секторы экономики (добыча полезных ископаемых и углеводородов). Основные направления клиентских проектов — от сложных консалтинговых проектов в части цифровой трансформации и повышения эффективности бизнеса до реализации кастомной разработки под ключ и внедрения с последующим сопровождением сложных комплексных проектов с программных обеспечением от ведущих мировых производителей. Команда Axenix также обладает экспертизой в узкоспециализированных направлениях. Например — в области горизонтального налогового мониторинга как нового вида информационного взаимодействия между налоговым органом и крупными налогоплательщиками.

Компания активно ведет найм новых сотрудников и планирует работать не только с казахстанскими компаниями, но и над амбициозными международными проектами, осуществляя экспорт ИТ-услуг.

«Значительные изменения в мировой экономике, которые мы наблюдаем в этом году, также затронули и Казахстан, — комментирует Дмитрий Топоров, управляющий директор Axenix в Казахстане. — ИТ-отрасль получила новый импульс развития в связи с повышенным вниманием государства к развитию инноваций, фокусом страны на привлечение в регион технологических команд, упрощением ведения бизнеса и снятием административных барьеров. Важными факторами оказались релокация профессиональных ИТ-команд в Казахстан, а также изменение логистических цепочек в РК и других странах. Мы наблюдаем на рынке возрастающую потребность в ИТ-компаниях с квалифицированными командами, способными в краткие сроки реализовывать сложные проекты по цифровизации».