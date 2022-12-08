Как в Казахстане будут регулировать майнинг криптовалют

Депутаты мажилиса одобрили законопроект «О цифровых активах Республики Казахстан», а также еще четыре сопутствующих законопроекта о регулировании цифрового майнинга.

Обсуждая нормы законопроекта, депутат Екатерина Смышляева сообщила, что теперь майнеры могут приобрести электроэнергию из общей энергосистемы только при наличии профицита и исключительно через биржу КОРЭМ, передает Sputnik.

«Для этого объема сняты ценовые ограничения, торги будут проводиться исключительно по рыночным механизмам», — пояснила депутат.

Кроме того, лицензирование майнинга предложено проводить по двум категориям лицензий. Первая категория — это цифровые майнеры, владеющие соответствующей инфраструктурой, центрами обработки данных, соответствующими требованиям по оборудованию, расположению и безопасности. Вторая категория — цифровые майнеры, владельцы оборудования, арендующие ячейки в центрах обработки данных и не претендующие на энергетическую квоту.

«Законопроектом, кроме обязательной аккредитации, вводятся отдельные требования для майнинг-пулов в части расположения их серверных мощностей на территории Казахстана и соблюдения правил информационной безопасности», — добавила Смышляева.

В части налогообложения разработаны прозрачные механизмы администрирования следующих налогов:

— Корпоративный подоходный налог цифрового майнера. Рассчитывается с учетом стоимости продукта в момент его получения в качестве вознаграждения.

— Корпоративный подоходный налог майнинг-пула с полученной комиссии за оказанные услуги.

— Налог от прироста стоимости для физических лиц при осуществлении операций с криптовалютой; корпоративный подоходный налог с криптобирж как субъектов предпринимательской деятельности (криптобиржи выводятся из льготного режима налогообложения Международного финансового центра «Астана» в части КПН).

«В части регулирования выпуска и оборота обеспеченных цифровых активов вводится разрешительный порядок осуществления деятельности по выпуску и обороту обеспеченных активов на специализированных платформах. Предложен порядок их выпуска через оформление специального решения и только с подтверждением наличия обеспечения. Таким образом устранены пробелы в действующем законодательстве», — пояснила Екатерина Смышляева.

Депутат подчеркнула, что на территории Казахстана запрещается оборот криптовалюты и деятельность криптобирж. Они работают в экспериментальном правовом режиме только по лицензии в отдельной юрисдикции МФЦА. Планируется ввести запрет на рекламу криптовалютных операций, а для обеспеченных активов введен особый порядок регулирования по аналогии с ценными бумагами.