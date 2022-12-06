За курьеров и таксистов налоги будут платить операторы онлайн-платформ

Упрощенные налоговые режимы позволят сформировать базу регулирования таких форм занятости и охватить их системой социального обеспечения.

Специальный налоговый режим внедрят для работников онлайн-платформ. Об этом в ходе правительственного часа в мажилисе сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, передает Учет.kz.

«В проекте Социального кодекса предусмотрены новые подходы к занятости населения. Предлагаемые новые подходы связаны с появлением новых форм гибкой занятости и недостаточной законодательной базой для их регулирования, со значительным притоком молодой рабочей силы, требующей соответствующего количества и качества рабочих мест, с наличием самозанятого населения, охваченного социальным обеспечением», — отметила министр.

В проекте кодекса предусмотрено «признание всех форм гибкой занятости, включая платформенную занятость».

«В этих целях уже введено понятие „независимого работника“, занимающегося трудовой деятельностью, приносящую ему доход, но не имеющую официальную государственную регистрацию в социальных уполномоченных органах. Деятельность таких работников будет признаваться формальной занятостью в случае присоединения к оферте онлайн-платформ или заключения публичного договора», — уточнила Дуйсенова.

«К примеру, таксисты, присоединившиеся к онлайн-платформе Яндекс.Такси, курьеры, присоединившиеся к онлайн платформе Glovo, будут отнесены к категории таких работников. Для них предлагается налоговыми агентами определить операторов онлайн-платформ, которые будут обеспечивать уплату обязательных налоговых платежей и социальных отчислений в соответствии с внедряемым специальным налоговым режимом. В этом случае данная категория занятых, как и наемные работники, будет получать социальные выплаты из республиканского бюджета, государственных социальных фондов и из страховых компаний. В случае отсутствия соответствующих отчислений им будут предоставлены лишь минимальные государственные гарантии, установленные законодательством», — отметила глава Минтруда.

Такие упрощенные режимы, полагают в министерстве, позволят сформировать базу регулирования таких форм занятости и охватить их системой социального обеспечения. Напомним, уже разработан пилотный проект, где за ИП, оказывающего услуги через интернет-платформу, налоги может платить оператор платформы.