Цифровые вузы: ректоры идут в школу

В Астане прошла вторая «Школа ректоров», и одним из ключевых направлений стала цифровизация.

В Астане со 2 по 4 декабря прошла вторая Школа ректоров по программе «Upgrade стратегии Университета: BOOST цифровизации, HR фокус, реинжиниринг образовательных программ». С приветственным словом к участникам Школы обратился Министр науки и высшего образования Нурбек Саясат. Он отметил высокое значение человеческого капитала и цифровых технологий — как в плане инфраструктуры, так и в учебном процессе — для построения и работы современного университета.

Для правильного и единообразного подхода в построении цифровых университетов, в каждом вузе вводится обязательная должность цифрового офицера.

«Вторая Национальная школа ректоров была необычной. Во-первых, контентом. Мы очень осмысленно формировали повестку Школы ректоров, тщательно отбирали спикеров, получилось интересно переходить от вопросов цифровизации университетов к развитию человеческого капитала. От реинжиниринга образовательных программ к вопросам доверия и корпоративной культуры. И, конечно же, было интересно послушать мнение ректоров-трансформаторов, увидеть кейсы казахстанских вузов. И, конечно же, мы формировали новые модели мультиверситетов.

Во-вторых, составом участников. Мы считаем, что университеты должны быть интегрированы с бизнесом, местными и центральными государственными органами, а также со школами, колледжами. Поэтому мы пригласили разных стейкхолдеров, увидели ситуацию глазами разных игроков рынка.

В третьих, форматом. Мы интегрировали сложные по контенту выступления с уносящими ввысь выступлениями казахстанских театральных групп, оркестром. Большая благодарность ТЮЗу, оркестрам филармонии. Мы специально выбрали необычную локацию — шар Нур-Алем на ЭКСПО, символ интеграции вузов со всем миром. Как подчеркнула посол США в Казахстане, у нас получилось сделать red carpet мероприятие. Благодарю каждого участника, мы вместе генерировали новые смыслы. В результате получили интересные проекты, новые знания и навыки, новый нетворкинг», — поделилась Гульмира Курганбаева, руководитель Ұлттық Ұстаз онлайн Академиясы.

С ключевым докладом по построению Цифрового университета выступил Махмут Томанов, вице-президент Центрально-Азиатской Ассоциации экспертов цифровизации, кандидат экономических наук. Он поделился собственным опытом цифровой трансформации университета, а также рассказал о политике ректора и взаимоотношениях вуза с промышленными партнерами.

Представители компаний Dell Technologies и «ЛинкМастер Казахстан» рассказали о цифровых решениях для университетов. Алексей Лупешко, Региональный менеджер по продажам клиентских решений Dell Technologies, рассказал о широкой линейке инфраструктурных решений компании для образовательного сектора — от построения цодов до рабочих станций и компьютерной периферии. Dell Technologies принял участие совместно с одним из ключевых партнеров в Казахстане, крупным интеграротом — компанией ALSI.

Андрей Поцелуев, генеральный директор компании «ЛинкМастер Казахстан», рассказал о решениях для учебного и научно-исследовательского процессов в вузах, построения современных цифровых лабораторий, а также обслуживания вузовской инфраструктуры.

Немаловажным условием развития современного вуза является его сопряжение со стартап-средой, и о том, почему каждому ВУЗу нужен стартап-инкубатор, рассказал директор KBTU Startup Incubator, сооснователь ассоциации университетских бизнес-инкубаторов и акселераторов AUBIAK.kz Владимир Попов.