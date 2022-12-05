Китайская компания построит ветровую электростанцию в Казахстане

Установленная мощность проекта составляет 50 МВт.

22 ноября прошел онлайн-аукцион по возобновляемым источникам энергии для северной зоны Единой электроэнергетической системы РК (Актюбинская область) по отбору ветряных электростанций мощностью 50 МВт. В Министерстве энергетики РК уточнили, что к участию в аукционных торгах было допущено 10 компаний. Предельная цена при проведении аукционных торгов по отбору проектов ВЭС в 2022 году составила 21,53 тг/кВтч (без НДС), передает Zakon.kz.

«В ходе проведения торговой сессии ценовой диапазон заявок, полученных от участников аукционных торгов, составил от 21,53 до 12,99 тг/кВтч (без НДС). По итогам аукционных торгов победителем определено ТОО „Next Green Energy“ (КНР) с установленной мощностью проекта 50 МВт, аукционная цена — 12,99 тг/кВтч (без НДС)», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что снижение аукционной цены составило 39,7%, что является хорошим результатом.