Багдат Мусин представил сенаторам закон о геодезии и пространственных данных

На одной платформе в едином формате будут созданы пространственные данные для эффективного использования достоверной, оперативной и актуальной информации.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин представил в сенате парламента РК проекты законов РК «О геодезии, картографии и пространственных данных» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам геодезии, картографии и пространственных данных».

Новеллой законопроекта стало формирование национальной инфраструктуры пространственных данных (НИПД), где на одной платформе в едином формате будут созданы пространственные данные для эффективного использования достоверной, оперативной и актуальной информации.

«НИПД позволит, во-первых, поддерживать пространственные данные в актуальном состоянии. Во-вторых, интегрировать разрозненные кадастры и информационные системы в одно пространство, что обеспечит автоматическое обновление данных. То есть, новый объект на местности, будь то дом или дорога, при прохождении процедур государственных услуг будет появляться на карте, обновляя ее», — рассказал Багдат Мусин.

В результате реализации проекта повысится оперативность и качество оказываемых населению услуг в сфере земельных отношений, архитектуры, строительства, природопользования и охраны окружающей среды. Кроме того, будут созданы условия для добросовестной конкуренции, повышения эффективности и оперативности осуществления государственного контроля.

Отметим, что действующий закон РК «О геодезии и картографии» принят в 2002 году. За 20 лет произошли большие изменения в отрасли геодезии и картографии, в производство внедрены и широко используются цифровые технологии, спутниковое оборудование, повысились требования к точности, эффективности измерений и доступности пространственных данных. В настоящее время в Казахстане установлена государственная система координат 1942 года (СК-42), которая устарела и не отвечает требованиям по точности, эффективности и прогрессивности, тогда как почти все государства СНГ внедрили собственные государственные системы координат.