ITGLOBAL.COM KAZ расширила облачную инфраструктуру в своем ЦОД в Алматы

Компания планирует активно развивать партнерскую сеть в Казахстане.

Компания ITGLOBAL.COM KAZ (ТОО «ИТГЛОБАЛКОМ КАЗ»), международный интегратор, поставщик ИТ-услуг, продуктов и сервисов, разработчик собственных программных продуктов, объявила о расширении инфраструктуры облачного бизнеса в Алматы. Новые мощности ускорят процесс масштабирования и миграции в облака для организаций в Казахстане.

За 2022 год количество клиентов ITGLOBAL.COM KAZ в облаке выросло в четыре раза по сравнению с прошлым годом. В июле компания приняла уже вторую крупную поставку нового серверного оборудования и систем хранения данных, значительно расширив инфраструктуру ЦОД в Алматы. Публичное и частное облако строятся на архитектурном решении FlexPod, совместно созданном компаниями Cisco и NetApp.

«Наша компания работает с FlexPod 12 лет. Мы полностью уверены в технологиях Cisco и NetApp, поэтому предлагаем нашим заказчикам построить off-premise инфраструктуру именно на решении FlexPod. Текущее расширение практически полностью зарезервировано нашими заказчиками, уже планируем следующие закупки», — говорит Денис Щепин, генеральный директор ITGLOBAL.COM KAZ.

Платформа для виртуализации FlexPod состоит из серверов Cisco UCS, сетевых коммутаторов Cisco Nexus и дисковых хранилищ NetApp различных серий. Такая модульная архитектура позволяет быстро масштабировать платформу, добавляя отдельные компоненты для увеличения производительности, емкости СХД или размеров кластера.

«Мы рады предоставить заказчиками в Казахстане одно из наших лучших инфраструктурных решений для виртуализации, разработанное совместно с технологическим партнером — компанией CISCO — комментирует Питер Кос, — региональный директор по продажам NetApp. — Надеемся, что партнерство с ITGLOBAL.COM KAZ поможет компаниям эффективнее использовать ресурсы ИТ-инфраструктуры и сократить издержки, что важно в наше время для увеличения конкурентоспособности».

По данным ITGLOBAL.COM KAZ, у большинства компаний локальные серверные мощности используются только на 50-70%. Такое нерациональное использование ресурсов приводит к избыточным затратам и частым техническим сбоям в период пиковых нагрузок. Облако позволяет эффективно использовать мощности: оплата производится только за существующие виртуальные машины и оказанные услуги. Кроме того, облачный провайдер отвечает за работоспособность инфраструктуры финансово: SLA (согласованный уровень обслуживания) и гарантированная доступность чаще всего оказываются выше, чем может обеспечить собственный ИТ-отдел.

«Безопасность и удобство заказчиков — наш главный приоритет, поэтому совместно с нашими партнерами — ITGLOBAL.COM KAZ и NetApp — мы стремимся сделать облачные технологии максимально доступными, гибкими и отказоустойчивыми», — рассказывает Айгерим Тайжанова, менеджер по работе с заказчиками Cisco.

Клиентами компании ITGLOBAL.COM KAZ уже стали сервис автоматизации торговли КИТ-CLOUD KAZAKHSTAN, сеть АЗС и один из крупнейших ритейлеров страны. Также в ближайшее время компания планирует активно расширять партнерскую сеть в Казахстане.