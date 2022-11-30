Объем необанковских транзакций превысит 3 триллиона долларов в 2022 году

Операции в необанкинге растут со среднегодовым темпом в 44%.

Необанки — следствие современной цифровой эпохи. Основная характеристика необанка заключается в том, что он не имеет физического адреса/филиала и работает в цифровом формате. Согласно данным, доступным на Statista, в 2022 году через необанки будет осуществлено транзакций на сумму 3 255 млрд долларов. В прошлом году совокупная стоимость транзакций составила 2 454 млрд доллара. Таким образом, объем транзакций необанков вырос на 32,6% в годовом исчислении, сообщает Safebettingsites.com.

Если посмотреть на картину в целом, объем транзакций необанков вырастет с 234,7 млрд долларов в 2017 году до 8 975 млрд долларов (почти 9 трлн долларов) в 2027 году.

Причин такого стремительного роста популярности несколько. Необанки в первую очередь предлагают простой цифровой процесс регистрации для новых пользователей, что очень помогло отрасли во время пандемии Covid-19. Кроме того, более легкая доступность смартфонов в последние годы сделала необанки очень популярными среди представителей поколения Z и миллениалов.

Ожидается, что пользовательская/клиентская база необанков также будет расти впечатляющими темпами. В 2022 году клиентская база необанковского сектора составит 188 миллионов человек. Конечно, эта цифра несравнима с консервативными банками, но темпы роста не имеют себе равных. Ожидается, что по сравнению с 2021 годом пользовательская база вырастет почти на 30%. Если учесть, что в 2017 году она составляла всего 19 миллионов человек, то за последние пять лет рост был почти десятикратным.

Ожидается, что в ближайшем будущем пользовательская база необанков будет расти, хотя и другими темпами. По оценкам, к 2027 году она должна составить 377 миллионов человек. Рынок США является наиболее значимым национальным рынком необанкинга. Ожидается, что в 2022 году на его долю придется 1 075 миллиардов долларов от всей стоимости транзакций, что составит треть мирового рынка необанковских услуг.

За США следуют Великобритания, Россия, Франция и Бразилия как крупнейшие рынки для необанков. Revoult (Великобритания), Chime (США), N26 (Германия), Nubank (Бразилия), Starling (Великобритания), Monzo (Великобритания) — одни из крупнейших необанков на рынке.