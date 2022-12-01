В Кыргызстане хотят построить солнечную электростанцию

Международная финансовая корпорация (IFC) поможет Кыргызстану построить солнечную электростанцию мощностью 100 мегаватт.

Кыргызстан нацелен на развитие проектов в сфере возобновляемых источников энергии. Солнечная электростанция будет вырабатывать 100 МВт, передает Zakon.kz.

На встрече замминистра экономики КР Канат Абдрахманов и старший региональный менеджер IFC по Центральной Азии Кассандра Колберт обсуждали реализацию проектов. По словам Абдрахманова, этот пилотный проект по ГЧП позволит повысить надежность электроснабжения и стимулировать продвижение частных инвестиций. Замминистра также отметил совместную работу IFC и Кыргызстана по разработке электронного реестра разрешительных документов. Он добавил, что благодаря проекту граждане смогут быстро и без бюрократии получать полную информацию о разрешительных документах.