Интернет-мошенничества вызвали широкий общественный резонанс

В этом году зарегистрировано более 18,5 тыс. преступлений.

В настоящее время незаконное присвоение денег граждан путем обмана признается наиболее распространенным видом преступлений. Поэтому вопросы противодействия мошенничеству остаются одной из актуальных проблем, которые сейчас имеют место в стране и во всем мире. Об этом на площадке СЦК рассказал начальник Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Суюнбай.

«Мошенники используют различные уловки, чтобы обмануть граждан. Поэтому количество таких преступлений увеличивается из года в год. Развитие цифровых технологий привело к росту краж с их использованием. В последнее время интернет-мошенничество вызвало широкий общественный резонанс. В этом году зафиксировано более 18,5 тыс. преступлений, что на 1,5 тыс. ниже показателя прошлого года. Чаще всего такие преступления совершаются путем онлайн-продажи товаров. В частности, таким методом совершено 6 тысяч преступлений», — рассказал спикер.