В Казахстане «оцифруют» миграцию, в том числе трудовую

Это позволит эффективно выявлять факты нарушения миграционного законодательства.

В Казахстане планируют оцифровать учет миграции. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова. Минтруда совместно с уполномоченными госорганами подготовит проект по гармонизации норм национального законодательства со стандартами ООН, передает Sputnik.

«Единая информационная система учета движения мигрантов позволит государству эффективно выявлять факты нарушения миграционного законодательства, а для людей упростит получение государственных услуг, экономя время и минимизируя контакт с государственными органами», — сказала министр на заседании Кабмина.

В свою очередь министр внутренних дел Марат Ахметжанов озвучил план действий в этом направлении.

«За счет цифровизации и ожидаемой либерализации политики в отношении трудовых иммигрантов надеемся на то, что нелегалы смогут выйти из тени, и им выгоднее будет находится в Казахстане легально», — отметил глава МВД.

По словам Марата Ахметжанова, законодательство о гражданстве будет усовершенствовано.

«Ужесточаются механизмы реагирования на факты двойного гражданства. Если после получения документов гражданина Республики Казахстан лицо получит или использует документ, подтверждающий гражданство другого государства, то миграционная полиция будет сразу регистрировать утрату нашего гражданства», — подчеркнул он.

Также он добавил, что человек утратит гражданство Казахстана, если в течение шести месяцев со дня его приобретения он не представит справку о прекращении прежнего гражданства. Сегодня такие меры законодательством не предусмотрены, отметил он.