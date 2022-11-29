1 триллион тенге - общий объем привлеченных инвестиций в сектор ВИЭ

Сейчас 6% установленной мощности в энергобалансе страны приходится на ВИЭ.

В Казахстане действует 130 объектов возобновляемых источников энергии суммарной мощностью порядка 2955 МВт. Доля ВИЭ составила 6% установленной мощности в энергобалансе страны. Общий объем привлеченных инвестиций в сектор ВИЭ превысил более 1 триллиона тенге.

«Внедрение аукционных торгов позволило создать работающую систему конкурентного отбора проектов, основанную на отборе наиболее экономически эффективных проектов. Высокая активность инвесторов и прозрачная система приводят к снижению цен на электрическую энергию ВИЭ», — подчеркнул директор департамента базовых отраслей НПП РК «Атамекен» Динмухаммед Кудайбергенов.

Один из примеров снижения цены — планируемое строительство ветровой электростанции мощностью 50 МВт в Мугалжарском районе Актюбинской области. В ходе торгов, в которых участвовало десять претендентов, компания победитель снизила ценник на электроэнергию до рекордных 12,99 тенге за кВтч без учета НДС. По данным министерства энергетики снижение аукционной цены составило 39,7%. Итоги мониторинга результатов состоявшихся аукционов за период 2018–2022 гг. указывают, что это наименьшая аукционная цена за производство ветряной электростанции.

По другим источникам ВИЭ также за время проведения аукционных торгов зафиксированы следующие рекорды: 9,9 тенге за кВтч в сентябре 2019 года по проекту солнечной электростанции и 12,8 тенге за кВтч в мае 2018 года по проекту гидроэлектростанции. Практически все результаты проведенных и состоявшихся торгов размещены на общедоступных ресурсах.

В июле 2017 года в Закон о поддержке ВИЭ были внесены изменения с целью внедрения механизма аукционных торгов по отбору проектов ВИЭ. Это предоставило инвесторам, желающим участвовать в аукционных торгах, конкурентные уровни предельных величин аукционных цен по технологиям ВИЭ: солнечные, ветровые, гидро и биостанции.

«До введения механизма аукционных торгов в Казахстане действовал механизм государственной поддержки сектора возобновляемой энергетики, основанный на централизованной гарантированной покупке всей электрической энергии, производимой возобновляемыми источниками энергии, по фиксированным тарифам. Сегодня ВИЭ это зрелый, полноценный рынок в РК. Это отдельная отрасль, где работают тысячи людей. Сотни инвесторов влили миллиарды долларов в экономику Казахстана. Все это развивалось на понятных, прозрачных, конкурентных условиях, для чего законодательство выстраивалось более 10 лет», — добавил Динмухаммед Кудайбергенов.

По данным Ассоциации Qazaq Green, с 2018 года в Казахстане для отбора проектов ВИЭ запущен механизм аукционных торгов. За последние несколько лет, благодаря запущенному транспарентному механизму аукционных торгов по отбору проектов ВИЭ, сектор достиг значительных результатов: действует 130 объектов, привлечено более 1 трлн тенге инвестиций. За это время в аукционных торгах приняло участие 196 компаний из 12 стран мира. За период 2018–2022 годы прошло 77 аукционов (общая мощность 1445,7 МВт), наибольшее количество проектов приходится на ветряные электростанции. Введено в эксплуатацию 19 станций, генерирующих электроэнергию из возобновляемых источников на общую мощность до 424,5 МВт.

По данным ТОО РФЦ по поддержке ВИЭ, ожидается, что к 2050 году увеличение доли проектов ВИЭ в глобальном энергетическом балансе достигнет 35%. В Казахстане рассчитывают нарастить эту долю до 23% к концу 2035 году (по данным Министерства Энергетики РК). Вместе с тем значимость ВИЭ приобретет значимость в рамках программ достижения углеродной нейтральности Казахстана и отдельных корпоративных проектов декарбонизации промышленных предприятий.